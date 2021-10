Juan Andreotti reconoció a deportistas sanfernandinos destacados

El gimnasta artístico Federico Molinari finalizó: “La verdad que este reconocimiento del Municipio me parece importante. Hace un año y medio que vivo en San Fernando y es encontrarme con gente del deporte, dar a conocer un poco a todas las personas del ámbito deportivo del distrito y a quienes están en la parte dirigencial, así que me gusta mucho participar en el evento, y muy agradecido por el reconocimiento”.

Y Ezequiel Campos, jugador de Tenis Adaptado, destacó: “Este reconocimiento por parte del Municipio es una sorpresa que uno no esperaba, demuestra que sabe el sacrificio que uno pone. Es un mimo al alma que corona estos resultados. La medalla de bronce en el Mundial de Italia es lo más preciado y a nivel histórico único hasta hoy”.

En cuanto a los homenajeados, Carlos “Chino” Luna dijo: “Más allá que el Municipio de San Fernando siempre apoyó al deporte, es un honor para mí recibir un reconocimiento y compartir con deportistas de otras disciplinas y tener una charla generosa para aprender de ellos. Hoy me llevo un recuerdo muy grato y una experiencia hermosa para contar y pensar”. Pedro Ibarra, de la selección argentina de Hockey, agregó: ”Estamos muy contentos de recibir estos homenajes que siempre nos brinda el Municipio, tanto Juan como Luis en su momento que lo hacía habitualmente. Como deportista siempre es un orgullo y un honor pasar estos momentos juntos y destacando que ellos nos reciben no sólo cuando ganamos, y eso es lo más importante”.