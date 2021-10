Con shows infantiles, se inaugura una nueva plaza en Beccar

Para disfrutar de una tarde a pura música y diversión, se presentará “La Cesar Pavón Orkesta”, una banda que interpreta un repertorio que recorre diferentes estilos, como chamamé, tango, folklore, tarantelas, paso doble y cumbias, entre otros. La agrupación tiene una particular formación ya que está integrada por cinco acordeones, a los que se suman violín, guitarra, batería, percusión, tuba, trompeta, y contrabajo.

El espacio quedará cerrado por las noches, protegido por una reja perimetral con un innovador diseño. Desde el municipio contaron que lo distingue que no está emplazada en la continuidad de la línea municipal, sino que genera un espacio exterior e interior y al circular da una espacialidad distinta.