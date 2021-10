Arrancó el tradicional festival “San Isidro, jazz y más”

“Escuchamos muchísima música durante la pandemia, pero en vivo y con los artistas en el escenario no tiene comparación. Es único. Lo estábamos esperando”, cerró Marcelo De Rosa, vecino del Bajo.

“Hasta hace pocos meses no sabíamos qué íbamos a poder hacer y estar acá con los músicos y el público es increíble. Ocho conciertos divinos y con una paleta de colores musicales muy variada, a tono con la amplitud del jazz. Sigan el programa que es un lujo”, comentó Hernán Román, director artístico de “San Isidro, jazz y más”.

El baterista Oscar Giunta, contó: “Es muy lindo este festival, ya participamos en reiteradas veces. Me encuentro feliz de volver a sentir el calor del público, los vemos contentos y con ganas de disfrutar de esta noche. Es un festival muy valorado y que se ganó un reconocimiento a nivel nacional”.

“En 2020 lo hicimos virtual, pero nada se compara con este reencuentro en vivo de artistas y público. El line up es increíble, entre artistas consagrados y emergentes, mujeres de mucho peso y, como en todos nuestros festivales, la presencia de talentosos músicos de San Isidro. Un festival que invita a encontrarnos, disfrutar, afinar la escucha y seguir educándonos en el arte”, expresó Eleonora Jaureguiberry, subsecretaria general de Cultura de San Isidro.