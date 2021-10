Bajaron casi cien por ciento los contagios y se redujo notablemente la ocupación de camas de terapia en Escobar

Gracias al histórico plan de vacunación que desarrolla la Municipalidad en articulación con Nación y Provincia, el partido de Escobar registró una baja del 95% en la cantidad de contagios respecto al pico de abril, mientras que en el promedio mensual la caída de los casos en septiembre fue del 34%. También se redujo prácticamente a cero la cantidad de internados en terapia intensiva por coronavirus, ya que solo se registra un paciente en el Hospital Municipal Néstor Kirchner, otro en el Erill y no hay personas internadas en el Hospital de Rehabilitación Sangalli Dupuy ni en la Unidad de Diagnóstico Precoz de Garín.

This site is protected by wp-copyrightpro.com