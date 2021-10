Charla sobre la Huerta Demostrativa en el Predio Municipal de Malvinas Argentinas

El contexto de aislamiento por el coronavirus llevó a que muchas familias empezaran a cultivar sus propios alimentos. Para Sol Jiménez Coronel, “en pandemia, la huerta vino a resignificar muchas cosas, cambió el paradigma de la función de la huerta en el círculo familiar. Ya que, la huerta no solamente es producir alimentos sino también un espacio de encuentro para compartir con los niños y en familia”.

Dentro del Predio Municipal de Malvinas Argentinas -ex Batallón 601- se encuentra la Huerta Demostrativa abierta a toda la comunidad, lugar donde se llevó a cabo una charla en la cual la concejal Sol Jiménez Coronel compartió con los presentes los principales tips a tener en cuenta para poder tener una huerta y saber cómo cuidarla. La intendenta interina Noe Correa asistió a la charla, como así también profesionales de la salud del Centro de Obesidad y Enfermedades Metabólicas y pacientes del centro.