Por su parte el concejal Ezequiel Pazos, líder de Juntos en el distrito, destacó el manejo de la pandemia que hizo el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y consideró que esa gestión hoy se ve en una más rápida recuperación económica, lo que no sucede en la provincia de Buenos Aires “donde la gente pide trabajo y dejar de vivir de la ayuda del Estado”.

Larreta dijo que al igual que sucede en todo el conurbano, el vecino de José C. Paz le expresa su preocupación por la inseguridad, por eso proponen como candidato a diputado nacional a Diego Santilli, “quien mejoró la seguridad en la CABA, de los pocos en Argentina que pueden mostrar resultados”.

El jefe de gobierno porteño visitó el distrito de José C. Paz donde impulsó la campaña de Susana Ulloa, candidata a revalidar su banca como concejal. También acompañaron los concejales Ezequiel Pazos y Alexis Livora.

Larreta pasó por José C. Paz y respaldó a la candidata local Susana Ulloa

José C. Paz