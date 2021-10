Achával, Perczyk y Vila en una nueva entrega de computadoras a alumnos de Pilar

A su vez, Vila señaló que “Los resultados del esfuerzo coordinado entre Nación, Provincia y Municipio cobran velocidad, las escuelas están preparadas, los chicos y chicas con presencialidad plena, espacios a contraturno los sábados, son todas medidas que vienen a seguir fortaleciendo la enseñanza”. Durante su discurso, dijo que “Federico es un intendente sensible que sintetiza el compromiso que sentimos por los docentes y estudiantes por seguir enseñando y aprendiendo en este contexto tan difícil”.

This site is protected by wp-copyrightpro.com