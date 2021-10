El intendente Descalzo participó de una jornada de trabajo junto al ministro Moroni

El ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, Claudio Moroni, junto a Guillermo Merediz, secretario de la Pequeña y Mediana Empresa y los Emprendedores de la Nación, y al intendente Alberto Descalzo, realizaron una jornada de trabajo dirigida a empresas y colegios profesionales de la región en el marco de la presentación de los programas “Te Sumo” y “Crédito Fiscal”.

De la jornada, que tuvo lugar en el Parque La Cantábrica y estuvo dirigida a empresas y colegios profesionales de la región, también participaron el presidente de la Unión Industrial del Oeste, Edgardo Gámbaro; el intendente de Morón, Lucas Ghi; y Laura Romanelli, jefa de la Agencia Territorial Conurbano Oeste del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social nacional. Durante la misma se conversó acerca de la implementación de los programas “Te Sumo” y “Crédito Fiscal”, dos de las políticas impulsadas por el gobierno nacional destinadas a fomentar la capacitación y la empleabilidad.

Durante el acto, el ministro Moroni afirmó “Estamos viviendo la etapa de salida de la pandemia, y Argentina tiene todo para salir, para que el año que viene sea un excelente año”. Además, agregó: “Estar acá me parece un buen símbolo de lo que hay que hacer. Nosotros podemos diseñar un montón de políticas a nivel nacional pero si no hay capilaridad territorial no funciona. Para eso los necesitamos a ustedes, necesitamos a las cámaras de empresarios, a los delegados, porque nuestros diseños no son suficientes, no solo necesitamos la consulta, sino implementarlo, necesitamos políticas de compromiso como tienen los intendentes de esta zona”.

En la misma línea, Merediz señaló: “Trabajamos junto a cada municipio para que las pequeñas y medianas empresas recuperen su dinamismo, para que puedan producir, crecer y generar empleo de calidad. La actividad productiva se está recuperando en todo el país y desde el Ministerio de Desarrollo Productivo tenemos distintas líneas de financiamiento activas para acompañar a las pymes y llegar a todos los sectores. Además, destacó: “Junto con el Ministerio de Trabajo trabajamos permanentemente con las cámaras empresarias para impulsar herramientas y programas como Te Sumo, que responden a las necesidades de las pymesy de las y los trabajadores”.

Al finalizar la jornada, el intendente Descalzo declaró: ” Hoy más que nunca debemos seguir construyendo un Estado presente al servicio del pueblo, los dos programas que abordamos en esta jornada tienen un rol fundamental para acompañar a nuestros empresarios y empresarias, quienes producen, generan trabajo y forman parte del crecimiento de nuestro país, nuestra provincia y particularmente la región del conurbano oeste. El trabajo articulado entre el sector público y privado es el camino para generar trabajo, lo que significa avanzar en el camino de la igualdad, la inclusión y la justicia social”.