Juan Andreotti presentó una nueva lancha ambulancia para el sistema de salud municipal de las islas

Por su parte, la subsecretaria de Salud, Claudia Regenjo, detalló las características de la nueva unidad: “Esta lancha está preparada para una atención de emergencia en el sector insular. Es una terapia intensiva móvil que tiene el equipamiento correspondiente para atender las emergencias que pueden surgir, ya sean náuticas, en domicilios o de traslado a un establecimiento de mayor complejidad. Las lanchas de San Fernando funcionan en red, no tienen base fija, en general van circulando de hospital en hospital de acuerdo al uso y al momento. Estamos saliendo de la pandemia y esperamos un verano fluido con muchas actividades deportivas y turísticas en el Delta, así que esta lancha ayudará a reforzar nuestro sistema de salud del cual estamos muy orgullosos”.

