Diputados destacan el proyecto de Ley que convierte planes sociales en empleo

Por otra parte, de forma complementaria, promueve un esquema de protección y regularización de situaciones laborales precarias, a fin de que las MiPyMES puedan regularizar relaciones laborales vigentes e iniciadas con anterioridad a la ley. Así, las empresas podrán rectificar la remuneración real o la fecha real de inicio de la relación laboral sin que se le puedan iniciar acciones penales por el no pago de aportes y contribuciones.

En la misma línea, el diputado del Frente de Todos Carlos Selva sostuvo: “Mas allá de la tipificación de la mediana, la pequeña y la micro empresa respecto a la cantidad de trabajadores y la cantidad de beneficios, lo que pretende este Proyecto no es solamente la recuperación del salario, sino que se entienda que el trabajo formalizado dignifica”.