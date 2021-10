Cada vez más vecinos de San Isidro se suman a los cursos para hacer huertas

“Planté lechuga y me divertí muchísimo. A partir de ahora quiero tener una huerta en mi casa”, cerró, entre risas, Nicolás Larroca, de solo 5 años.

El diácono de la Capilla San Benito, Raúl Zuccolo, destacó el programa. “Le agradecimos al municipio por acercar esta linda iniciativa al barrio. No tengo dudas que esta propuesta se va a replicar en toda la comunidad”, expresó.

“Todo lo hicimos en un cajón de verdulería, ya no hay excusas para armar una huerta. Incluso se pueden hacer con poco sol implementando aromáticas como peperina o ciboulette”, señaló el funcionario. Y recordó que la primavera es la época ideal para armar una huerta. “Pueden crecer las hortalizas de fruto como zapallos, zapallitos, pepinos, sandías, melones, tomates, berenjenas, pimientos, porotos y maíces. De igual modo, prosperan otras especies como albahaca, radicheta, rúcula, acelga, batata y papa”, indicó.