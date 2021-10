Camaño visitó San Martín y dijo que el gobierno desarrolla “una política de dádivas para ganar una elección”

La diputada nacional y titular del partido Tercera Posición, Graciela Camaño, visitó ayer San Martín para respaldar a Germán Pavone, candidato a concejal por el randazzismo. Ambos dirigentes realizaron una recorrida por el distrito y luego brindaron una conferencia de prensa.

De la actividad también participaron los candidatos locales de “Vamos con vos” y Juan La Rocca, del Partido Renovador Federal, quien en las últimas horas se sumó al espacio que encabeza Pavone.

“Vinimos a respaldar la lista de Tercera Posición en San Martín, que la encabeza Germán Pavone pero la integran grandes compañeros militantes del distrito”, dijo Camaño, quien también aportó su mirada sobre el distrito: “Hay un proceso de deterioro muy grande en la sociedad, y San Martín no es la excepción. Estamos en un proceso de empobrecimiento y falta de trabajo, agravado por el proceso pandémico, que tuvo una mala gestión por parte del gobierno nacional”.

“Hoy el Municipio está haciendo obras de último momento para ver cómo consigue la simpatía de la ciudadanía”, señaló, y plateó que Juntos “nunca pudo hacer pie en el distrito, seguramente por lo desafortunada que fue su gestión de gobierno”. “Esta elección es una oportunidad para las terceras fuerzas”, continuó, aunque reconoció que no hicieron buena performance en la PASO. “El sector el medio está, y lo va a demostrar la realidad. Son muchos los que no participan de la grieta, un enfrentamiento de dirigentes políticos que solo les conviene a ellos”, enfatizó.

La legisladora también apuntó contra los candidatos “importados”, y recordó que “en 2005 competimos con Hilda Chiche Duhalde contra la lista encabezada por Cristina Kirchner, porque entendíamos que no podían venir de una provincia remota a colocarnos al candidato a senador por la provincia de Buenos Aires”. “Lo que entendía en ese momento sigue teniendo vigencia hoy, porque de una fuerza y de la otra traen gente de afuera, que no conoce nuestra provincia y no la representa”.

“Vemos una pérdida de autonomía económica y política de la provincia de Buenos Aires”, aseveró, y añadió: “Por eso estamos apoyando a Florencio Randazzo, un ciudadano de Chivilcoy que ha decidido ser parte de esta tercera vía, de identidad peronista, pero que aglutina a otras identidades que no se sienten representadas por los dos extremos de la grieta”.

Consultada luego sobre las últimas medidas del gobierno nacional, la dirigente opinó que “todos los gobiernos han hecho lo mismo, por eso estamos como estamos”. “En 2019 Cambiemos hizo lo mismo, por eso pudo remontar tantos votos después de las PASO. Pero los medios fueron indulgentes con ellos, aunque tampoco se expusieron de la manera que hoy se está exponiendo el kirchnerismo, con una política claramente de dádivas para ganar una elección”, afirmó.

Además, apuntó contra la dirigencia política en general, que “se acostumbró a ver cual es el lugar más cómodo, y la política es un lugar incómodo”. “La responsabilidad de administrar un país y conducirlo es gigantesca. Sino miremos lo que pasó con nuestros próceres, los que hicieron algo por nuestra patria, que pagaron un precio muy alto por la osadía de atreverse”, completó.

Finalmente, ante la pregunta sobre la posibilidad que Juntos se haga con la presidencia de la Cámara Baja en diciembre, Graciela Camaño expuso que “han generado una enorme expectativa en esta elección que no van a poder cumplir, le han hecho creer a la gente que van a eliminar al kirchnerismo, pero lamento comunicar que el kirchnerismo va a continuar gobernando dos años más, ya que tiene mandato legítimo”. “En este país existe la posibilidad que el Poder Ejecutivo legisle, y eso está en la Constitución. Seguramente usaran decretos de necesidad y urgencia”, adelantó, dejando entrever que, de perder el control del recinto, el oficialismo podrá continuar gestionando con normalidad.

“El macrismo necesita instalar la expectativa en la gente de que le va a sacar un cargo al kirchnerismo, pero el país no está para esa pelea. El país relama un trabajo de toda la clase política para sacar al país adelante. A la gente no le importa si María Eugenia Vidal va a ir a pelearle a Sergio Massa la presidencia de la Cámara de Diputadas. Esa no es la discusión, nuestra discusión es como generamos trabajo y crecimiento en la Argentina, para que la pobreza disminuya”, cerró.

Por su parte, Pavone manifestó que “siempre es bueno recibir a la diputada nacional en nuestra casa”. “Tener su apoyo para nosotros es muy importante y nos llena de fuerza. Venimos trabajando algunas ideas para hacernos fuertes de cara a noviembre, en lo que creemos que va a ser una elección nueva”, declaró.

“Solo seis espacios superaron las primarias, y eso reconfigura el tablero. Nosotros hemos recibido a otros dirigentes que no han tenido la suerte de superar las primarias, con los que coincidimos en la mirada sobre San Martín. Eso nos amplia y nos fortalece”, finalizó.