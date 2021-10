El gobierno armó un gabinete defensivo y no ofensivo, sin presencia gremial

La flamante incorporación del ex presidente del Banco Ciudad, hombre de Aníbal Ibarra, y ex secretario de hacienda del Municipio de La Matanza, Roberto Feletti, hacen conjeturar que se agrega al equipo de Juan Manzur, Fernando Espinosa, un intendente que se caracteriza por la precarización laboral regional , en sí, un anónimo más entre tantos famosos que lo son momentáneamente a fuerza de malas noticias y propagandas rentadas que solo buscan cambiar la legislación que no le autoriza su reelección . A esto se le agrega el intocable equipo económico que nadie puede cuestionar, el que tranquilamente nos podría llevar sin debate alguno camino a un Plan Austral número dos.

La incorporación también de Juan Manzur pone en jaque, de igual forma, al gobierno con la irritación principalmente de grupos feministas que reprochan constantemente, entre otras cosas, el caso de Lucía, la niña de 11 años violada y obligada a parir por la desaprobación de un régimen político anti derechos y misógino, que le negó bárbaramente el acceso a la interrupción legal de su embarazo.

Aníbal Fernández, que saliera redimido de muchas controversias, pese a todo sigue sosteniendo incólume una mayoritaria resistencia social que no lo tiene como redimido ni perdonado. Con su vasta experiencia que sería más útil en este momento para el golpeado gobierno en terceras fila, como armador de equipos, que en primera como hace poco fuera nombrado.

Lo cierto que estos y tantos actores más que ya sumó la administración nacional, y otros de los que escuchan consejos sin ningún éxito visible , da una idea de empalizada, de muralla y todo lo que se construye en tal sentido, que es para defenderse , encerrarse y no para rehacerse o recuperar terreno perdido. Con lo cual, el gobierno a esta hora tiene muchos estilos y personalidades que tienen distintos polos, que tornan complejo conformar un plan heterogéneo y único, el que pueda ser exhibido, y por el tenor de sus elegidos actores, socialmente más que aceptado. Por el contrario, sigue siendo rechazado.

Un inexperto Javier Milei , inspirado en el partido político español “Vox”, fundado por Francisco Abascal Conde, que ataca con dureza y por igual el sistema gubernativo , la Justicia , a los sindicatos , a la denominada casta política , a la empresaria y por sobre todo al Estado , acapara la atención de muchos. El escenario no deja de ser propicio para nuevas figuras, y este último es una de ellas.

La hoy denominada oposición argentina es, exageradamente, en su mayoría patética, cuya mediocre propuesta gira en tener que votar a un tal “Colo”, por el solo hecho de ser pelirrojo, o a un exiguo neurólogo que parecía sumar más de lo que resto . Así Milei, con un libreto antiguo, calcado de un economista austriaco Friederick Hayek , de Milton Friedman , Ana Schwartz, Irving Fisher y otros afamados monetaristas que brillaron en la década del 50 y 60, y que en 1970 supieron captar adeptos bajo estos “principios” a ultranza reaccionarios, llegando a crear en su momento el llamado “ Partido Libertario”, es decir nada nuevo ni moderno .Monstruos injustos y pendencieros como Ronald Regan y Margaret Tacher, enemigos bélicos de la Argentina en la guerra de Malvinas, fueron adeptos a esta corriente que tanto sufrimiento aportaron a gran parte de la humanidad.

De todas formas, por participar en este decadente y corrompido sistema vigente, el nuevo arcaico hombre ya forma parte del actual odiado staff político. El artículo 3 de la carta orgánica del Banco Central exhibe como finalidad… “promover en la medida de sus facultades, y en el marco de las políticas establecidas por el gobierno nacional, la estabilidad monetaria; estabilidad financiera; el empleo; y el desarrollo económico con equidad social”. “En sí, es eso lo que ataca Javier Milei o los que están detrás de él al decir que el Banco Central debe ser dinamitado.

Por su lado , los empresarios más poderosos de la argentina, un club de tránsfugas que se hicieron archimillonarios con las leyes laborales vigentes y que almorzaron ayer junto al presidente, Sergio Massa y Juan Manzur, paradójicamente en el Salón Eva Peron, abanderada de los humildes , exigieron flexibilización, actualización de la ley laboral , el final de la doble indemnización y la prohibición de despedir trabajadores pudiéndolo hacer a discreción y sin miramientos bajo el lema que “poder despedir trabajadores permite generar más empleo”. Es decir, que si hecho a todos puedo tomar a más, un cuento infantil que hasta el niño más crédulo e inocente no cree.

La elección está más que complicada, el escenario nacional no ayuda y los 19 mil millones de dólares que vencen para su pago en marzo de 2022 condiciona todo esfuerzo y hasta el mejor de los programas, que por otro lado no existe, porque solo hay anuncios de meras aspiraciones de deseo que nunca se concretan. En sí, lo desconocido con viejas recetas sobre lo muy arcaico fracasado y aburrido que insisten en fórmulas mercantilistas, que nada tienen que ver con los principios sociales que el gobierno ahora llama para su instalación a modo de complacencia con el mundo empresarial “medidas pro empleo privado y genuino” , arroja como resultado que lo único cierto es que esta vez el movimiento obrero, los delegados de base y comisiones internas, por ser considerado prescindibles e inconsultos, no tendrá ninguna responsabilidad sobre las duras jornadas post electorales y económicas que se avecinan para esta argentina, que por la calidad de los actores que hasta acá decidieron y deciden al parecer tiene su futuro tristemente sellado.

Opinión de Victorio Pirillo

Titular del Sindicato de Trabajadores Municipales de Vicente López