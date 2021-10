AySA trabaja en conjunto con UNICEF para fortalecer las políticas de género de la empresa

La Responsable del Área de Políticas de Género de AySA, Eugenia Ghiotto también expresó: “Falta mucho por hacer, pero venimos de personas que durante un año de trabajar en pandemia, en un servicio esencial como es el agua y el saneamiento, además de enfocarse en que no decaiga el servicio que prestamos, pudieron pasar por el cuerpo este desafío enorme. No les enseñamos algo teórico, sino que les propusimos que deconstruyan lo aprendido en esta cultura, que lo pasen a primera persona, que analicen las propias situaciones cargadas de estereotipos y sesgos que vivimos en el día a día”.

