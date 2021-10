Santilli elogió a Posse: “San Isidro es nuestro faro en la Provincia”

Santilli volvió a manifestar su preocupación por la situación de las pymes y comerciantes. “Tienen una altísima presión tributaria”, dijo, y graficó que “en el último año y medio se incrementaron 16 impuestos y se crearon 3 nuevos”. Por eso, señaló que “hay pymes que no pueden pagar, no pueden más, están asfixiadas, y eso genera un problema adicional que es la falta de trabajo”. “Todo esto sumado a la crisis que tuvieron por la pandemia”, enfatizó.

