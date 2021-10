“Hay que seguir acompañando y profundizando las políticas deportivas sociales urbanas”, dijo Vivona

Así mismo señaló: “Este proyecto, que comenzamos en el 2010 en la Secretaría de Deportes de la Nación, hoy sigue creciendo y me llena de emoción. El programa nacional de ligas deportivas tuvo un alcance de 4 millones de personas, con más de 120 ligas en todo el país”.

En un marco donde se reunieron más de 5 mil personas, el senador Luis Vivona comentó: “Los chicos no nacen malos, por eso tenemos que contener y acompañar. Hay que seguir fomentando el deporte inclusivo, el deporte social, comunitario, porque ese es el camino”. “Este es el reconocimiento a los hombres y mujeres que trabajan todos los días por nuestros chicos. Cuando la comunidad se encuentra en eventos como este, no sólo festeja, sino que también es un llamado a seguir acompañado y profundizando las políticas deportivas sociales urbanas” enfatizó el primer candidato a senador por la provincia de Buenos Aires por el Frente de Todos.