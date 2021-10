El Virreyes Rugby Club inauguró su Espacio de Primera Infancia junto a Andreotti, Zabaleta y Gómez Alcorta

El secretario Gustavo Aguilera, en tanto, señaló: “Lo vivimos con mucha alegría, es un club que tiene mucha historia en San Fernando, no solamente es deportivo, sino que tiene un rol social muy importante en la zona más humilde del distrito. La inauguración de este nuevo espacio para la infancia es importante porque tiene que ver con el desarrollo de Virreyes Oeste”.

En ese sentido, remarcó: “Agradezco a Juan Zabaleta, él ha sido intendente y sabe la importancia de los clubes en cada uno de nuestros barrios, y en nombre de él agradezco a nuestro presidente por hacer no solamente que hoy en San Fernando todas las obras que se realizan sean con las tasas y el esfuerzo de los vecinos, sino también que los impuestos que pagan a nivel nacional se devuelvan en obras y servicios”.