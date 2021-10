Cámaras de Tres de Febrero captan momento en el que se incendia un auto en Caseros

La destrucción del vehículo fue total, pero por acción de los voluntarios, las llamas no se propagaron a otro vehículo estacionado en el lugar. Cerca del mediodía, una grúa retiro los restos del auto para que no entorpezca el transito en la zona.

Ocurrió minutos antes de las 5 de la mañana a pocas cuadras del Destacamento 2 de los Bomberos Voluntarios de Tres de Febrero, los que acudieron minutos después de declaradas las llamas en el Citroën Xsara Picasso, siniestro que el propio conductor no pudo controlar con un matafuegos.

Momentos de tensión padeció esta madrugada un hombre al que se le incendió su automóvil en la esquina de Wenceslao de Tata y Perdiguero, en Caseros. Las cámaras de seguridad de la Municipalidad de Tres de Febrero dejaron registro del siniestro que no dejó heridos, pero sí alertó al vecindario.