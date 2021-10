Mega cumpleaños callejero terminó con heridos en San Martín: “La Policía nunca respondió”

La ex ministra de Seguridad y.

Y efectivamente, no se ve presencia policial en los videos del megafestejo a los que accedió SM Noticias, el que terminó con un herido de bala internado en el hospital Eva Perón.

” Se llamo al 911 durante toda la noche y no mandaron ningún móvil sino hasta las 7:30 de esta mañana”, denuncia uno de los tantos vecinos que se contactaron hoy con SM Noticias para denunciar la megafiesta que tuvo lugar esta madrugada en la intersección de Rodríguez Peña y López y Planes, en la localidad de Villa Pueyrredón, conocida popularmente como Villa Bonich, en San Martín.

Vecinos de la localidad de Villa Bonich no pegaron ojo en toda la noche a razón de un megacumpleaños convocado por redes sociales que terminó en un botellón al que concurrieron más de 300 personas y que se prolongó durante toda la madrugada con música, alcohol, e incidentes que dejaron varios heridos.