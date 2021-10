En un marco donde se reunieron más de 5 mil personas, el senador Vivona comentó: “Los chicos no nacen malos, por eso tenemos que contener y acompañar, como se hace acá en Malvinas. Hay que seguir fomentando el deporte inclusivo, el deporte social, comunitario, porque ese es el camino”.

Este sábado se realizó el lanzamiento de las Ligas Deportivas de Malvinas Argentinas, después de casi dos años de no poder realizarlo a raíz de la pandemia. Hubo entrega de equipamiento deportivo que incluye más de 10 mil camisetas, entre otras cosas.