Descalzo y Piana supervisaron el inicio de obras de pavimento en Brandsen y Cosquín

Al finalizar la recorrida, Descalzo destacó: “Es una jornada de mucha alegría para los vecinos y vecinas. Desde el gobierno local continuamos ejecutando diferentes planes de obra por administración municipal que van a permitir no sólo mejorar la comunicación y transitabilidad en las principales arterias del distrito, sino que fundamentalmente mejorar la calidad de vida de los y las ituzainguenses. La obra pública tiene un rol fundamental para nosotros, no solo mejora sustancialmente la vida de cada vecino y vecina, sino que además implica la reactivación del entramado productivo y la generación directa de empleo genuino. Ese es el camino que debemos seguir. Ese es el proyecto que junto al Gobierno Provincial y Nacional llevamos adelante. Construir una Argentina más justa, inclusiva y que brinde oportunidades”.

