Andreotti y Massa inauguraron la Escuela de Oficios 2 de San Fernando

“La gestión de Luis que fue muy exitosa, tomó referencia de Sergio cuando estaba en Tigre, que fue el hacer y progresar a través de la obra pública que es el motor que genera calidad de vida y trabajo gracias al esfuerzo y al pago de las tasas de todos los vecinos. Pero hoy el esfuerzo no es sólo de San Fernando que quiere salir adelante y progresar, sino que también los impuestos que se pagan a nivel nacional y provincial se devuelven en obras; así estamos construyendo el túnel de la avenida Sobremonte mientras que los seis anteriores los pagó el Municipio y hoy lo paga el Ministerio de Transporte de Nación, como el parque que inauguramos hace poquito en Miguel Cané, muchísimas calles repavimentadas, y la obra del Jardín Provincial, entre otras. Son 4000 millones de pesos destinados a obras en nuestro distrito”, concluyó el jefe comunal.

La inauguración contó con la participación del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, quien dijo: “Tenemos que lograr que además de una ley que permita a la pyme tomar a un trabajador que hoy tiene un plan y no pagar las contribuciones, se tome como parte del salario, completándolo y permitiéndole regresar al empleo formal registrado, con obra social y aportes jubilatorios. Estamos obligados como Estado a brindar la capacitación laboral que la gente necesita después de haber perdido años de habitualidad en el mercado por las crisis económicas y la pandemia. Por eso las escuelas de oficios y los centros de capacitación laboral en sindicatos, cooperativas y organizaciones sociales son muy importantes, porque permiten no solo darle la herramienta económica a quien quiere volver al trabajo, sino también eliminar el miedo de perder el plan cuando tienen la posibilidad de volver al mercado, sino que nos permite darle herramientas para que vuelvan con capacidades, preparados. Esto es el Estado poniendo recursos y las pymes absorbiendo mano de obra, pero también son todas las organizaciones económicas y sociales aportando capacitación laboral para preparar a la gente para el mercado de trabajo”.