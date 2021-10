Nardini y Correa inauguraron el polideportivo de Tierras Altas-Tortuguitas

Para Vivona, esta inauguración es importante “para el barrio, importante para Tierras Altas y Tortuguitas, pero también para el deporte y la inclusión”. “Una frase que decimos permanentemente, es que los chicos no nacen malos y el Estado tiene obligaciones, y esta posibilidad de incluir y de que tengan este espacio donde poder expresar alguna rabia, que se pueda convertir en su talento, en su expresión y su potencial, es importante para todas las familias de Malvinas Argentinas”, completó.

Luego, el ministro pidió apoyar a Noe y a Sol y resaltó que desde su nuevo rol, va a ayudar “para que Noe sea mejor intendenta que yo, y no me caben dudas de que será de esa manera”. Y mencionó la importancia de Luis Vivona en su formación y en el proyecto de gestión que encabezó y que hoy continúa Correa: “Si todos estos sueños que fuimos cumpliendo fueron posibles, tiene que ver con Luis Vivona. Teníamos el objetivo de poner a Malvinas en el mapa y lo pudimos hacer”.