Julio y Gisela Zamora presentaron la renovación integral de la Plazoleta La Madre, en General Pacheco

Blanca, una de las vecinas que impulsó el pedido para la renovación de la plazoleta, expresó: “Es hermoso ver lo lindo que quedó este lugar. Eso nos marca que vivimos en un Municipio que administra bien los recursos de la comunidad”. Por su parte, Mirtha, oriunda de General Pacheco, dijo: “Esto es maravilloso para los chicos y para nosotros los mayores porque necesitamos espacios para respirar aire fresco, disfrutar del mate y los nietos. Me parece muy bien que el intendente Julio Zamora esté llevando adelante estas renovaciones en todas las plazas de Tigre”.

This site is protected by wp-copyrightpro.com