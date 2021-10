Juan Andreotti inauguró el nuevo Centro de Salud 31 junto a Katopodis, Kreplak y Gollán

“Es un día de alegría para todos los vecinos y vecinas de San Fernando, inauguramos un nuevo Centro de Salud gracias a la financiación del gobierno nacional mediante el Ministerio de Obras Públicas”, celebró el intendente y continuó: “Agradecemos a Gabriel Katopodis y al presidente Alberto Fernández, y también a Daniel Gollán y a Nicolás Kreplak que nos han acompañado en esta inauguración. Se han puesto al hombro una pandemia y no han dejado que nos falte nada”.

