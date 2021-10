Malena Galmarini y Fernando Gray inauguraron una red cloacal que beneficiará a más de 10 mil habitantes

Y para no perder la costumbre,.

Elizabeth Barzola, directora de la escuela se manifestó al respecto de la llegada de las cloacas: “abrimos todos los días para 33 estudiantes. Algunos en doble jornada. Tenemos áreas pedagógicas, talleres de cocina, huerta. Esta obra y nuevo proyecto ayuda no sólo a la escuela sino al barrio. Como todos sabemos, contar con pozos no es la mejor manera de tener la institución. Es beneficiosa la nueva red, sabemos lo que repercute a la salud ambiental y contra la contaminación”.