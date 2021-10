Bullrich junto a Zencich en Merlo: “La gente se dio cuenta que vivir de un plan es indigno”

La ex ministra de Seguridad y referente de Juntos en la ciudad de Buenos Aires, Patricia Bullrich, recorrió este jueves el centro de Merlo junto al precandidato local David Zencich y distintos referentes de su espacio. Conversaron con vecinos y comerciantes, en un particular clima de buena recepción, tratándose de un distrito predominantemente peronista.

Bullrich destacó la elección local en la que David Zencich se impuso en las PASO merlense, y dijo que están decididos “a seguir creciendo y convenciendo a la sociedad de la necesidad de un cambio, con las consignas de educación, cultura de trabajo y pertenencia a la clase media, para que eso se convierta en una realidad”.

La segunda etapa de la campaña que comenzó este jueves en Tigre “mientras tanto, seguimos caminando barrios, conversando con cada vecino para que conozcan nuestras ideas, las que nos permiten estar a cinco senadores de sacarle el quorum automático a Cristina Fernández de Kirchner en el Senado, y ser mayoría en Diputados”, lo que sería “inédito” en la democracia reciente.

Tras la derrota del gobierno macrista en 2019, “salimos a la lucha y remontamos”, siendo esas premisas “contraria a la liberación de presos, a la usurpación de terrenos, a la vuela al narcotráfico, a las pymes y escuelas cerradas, y eso se notó, por lo que hoy estamos ganando las elecciones en 16 provincias argentinas”.

Los medios locales fueron testigos de lo que dijo una mujer que esperaba subirse a un colectivo: “aunque me den 5 mil pesos de ayuda social, voy a seguir votando lo que quiero”, y eso resaltó Patricia Bullrich cuando se le consultó sobre el aumento de los planes sociales que dispuso el gobierno luego del 12 de septiembre.

“Hay una construcción de dignidad y la mayoría de la gente se dio cuenta que vivir de un plan no sirve para nada, además de significar que no tener ningún grado de libertad y la condena a los hijos a seguir en la misma”, comentó la ex ministra de Seguridad.

Al respecto del pedido de indagatoria a Mauricio Macri en la causa que se investiga el supuesto espionaje a los familiares de los tripulantes del submarino Ara San Juan, Patricia Bullrich dijo que es inexplicable al no estar imputado, y que lo llamen de un día para el otro, “además de Dolores, cuando la causa la llevan en Caleta Olivia, a más de 1700 kilómetros”.

Por su parte, David Zencich sobre la construcción local en una lista conformada con espacios históricamente confrontados, dijo que “entendimos que la única manera de ganar Merlo es estar juntos, y asi lo venimos trabajando con Pablo Cocuzza, con quien nos juntamos al día siguiente a las PASO, y desde ahí empezamos a trabajar porque es por el buen camino”.