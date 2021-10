Desde el partido de Tigre, Santilli, Ocaña y Manes lanzaron la campaña de Juntos

Este mediodía, en el Club Náutico Albardón, en Tigre, se lanzó la campaña de Juntos para la provincia de Buenos Aires. Los tres primeros candidatos a diputados nacionales, Diego Santilli, Graciela Ocaña y Facundo Manes, fueron los oradores ante el resto de los integrantes de la lista, dirigentes y militantes que aportaron su presencia.

“Parece mentira pero pasaron cuatro semanas de la elección primaria, cuatro semanas donde los bonaerenses y los argentinos dijimos ´basta, así no se puede seguir´. Nos cansamos de que no te alcance la plata, nos cansamos de no tener laburo, nos cansamos de los problemas de la inseguridad, de vivir con miedo. Dijimos basta a seguir discutiendo si los chicos tienen que ir a la escuela o no tienen que ir a la escuela, basta, así no”, indicó Santilli. “El 12 de septiembre las urnas hablaron, ustedes hablaron, los que nos están viendo, y lo más importante, el 12 de septiembre ganaron ustedes. Sí, ganaste vos, que quisiste un cambio; ganaste vos, que dijiste por acá no; ganaste vos, que querés vivir en una realidad distinta”, añadió.

Bajo el sol tigrense, el primer candidato a diputado de Juntos prosiguió: “Los argentinos queremos trabajar, educarnos y vivir en paz, no nos van a robar nuestro futuro, no nos van a robar nuestra esperanza, juntos vamos a recuperar nuestra identidad, vamos a pelear por nuestros valores con Facundo, con Graciela y con todos los que están acá, vamos a caminar la provincia, vamos a escucharte, vamos a entenderte, vamos a abrazarte, vamos a trabajar codo a codo. El 14 de noviembre, tenemos una oportunidad histórica, una oportunidad histórica de ser dueños de nuestra vidas, de ser dueños de nuestro futuro, construyámoslo juntos, ese futuro comienza ahora, es juntos, es por una provincia mejor”.

Previamente había tomado la palabra Facundo Manes, quien afirmó que “este es un momento para recuperar la autoestima colectiva y reconstruir al país casi como fue la reconstrucción democrática de los ochenta”. “Hoy es reconstruir una sociedad hacia el siglo XXI y eso es invertir en la primera infancia. La economía del siglo XXI es el cerebro de los ciudadanos, es invertir en educación de calidad, en salud. Y hoy nos damos cuenta que la salud no es solamente la lucha contra las enfermedades, la salud es parte del desarrollo económico, es invertir en investigación, en ciencia, en tecnología y vincularlo a la producción; es el campo más la industria, más los servicios; todo exportando más valor agregado”, continuó.

También aportó su visión global al decir que “el mundo cambió, podemos aceptarlo o no, pero si no entendemos que el mundo se basa en la educación, en la ciencia y en la tecnología vamos a quedar más atrasados, vamos a generar más pobreza y más desigualdad”. “Necesitamos de una vez por todas dejar de administrar la pobreza. Es juntos, es unidos, pero con un proyecto de país, un proyecto que nos convoque a todos, que no sea de una persona de un partido o de una coalición, es el proyecto de Nación en el que todos podamos ser partes. Es el momento de sanar, es el momento de curar las heridas y es momento de reconstruir la Argentina”, sintetizó.

A su vez, Ocaña, quien secunda a Santilli en la lista, consideró: “Nos hemos ampliado, hemos sumado nuevas voces, somos mejores, tenemos propuestas más plurales y eso es algo que nos hace mejores”. Por último, hizo un llamado a la militancia de Juntos de cara al 14 de noviembre al decir que “quiero compartir con ustedes un pedido, a todos los que tengamos una mirada de país que todos queremos, un país normal con los chicos en las escuelas, los delincuentes en las cárceles, un país donde haya trabajo y no planes, un país donde hombres y mujeres tengamos los mismos derechos, donde la salud sea de calidad, los que queremos un país donde la justicia aplique la ley y los corruptos vayan presos, que nos ayuden a fiscalizar la elección”.