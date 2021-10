Más de ochenta médicos residentes finalizaron su capacitación en el sistema de salud de San Isidro

En un año muy especial por la pandemia los especialistas del sistema de salud municipal finalizaron sus capacitaciones de posgrado. “La residencia es una pieza clave tanto en la formación de médicos como en el funcionamiento del hospital”, destacó Juan Viaggio, secretario de Salud Pública.

La residencia médica es una pieza clave en el funcionamiento de un sistema de salud público. Reconocidos como semilleros de grandes especialistas, en este año tan especial de pandemia, más de 80 médicos residentes de la Universidad de Buenos Aires finalizaron su capacitación de posgrado y recibieron su diploma. Hubo dos celebraciones, una en el Hospital Materno Infantil y otra en el Centro de Atención Primaria de la Salud “San Isidro Labrador”.

Juan Viaggio, secretario de Salud Pública, destacó que formar recurso humano en salud es la gran diferencia que tienen los hospitales públicos con el sector privado. “La residencia es una pieza clave tanto en la formación de médicos como en el funcionamiento del hospital. Es uno de los actos más sentidos para nosotros sobre todo en este año tan difícil que nos tocó vivir por la pandemia de coronavirus”, sostuvo desde el Hospital Materno Infantil, donde egresaron unos 35 médicos y médicas especialistas en Pediatría, Neonatología, Tocoginecología, Psiquiatría Infantil. Además, Cirugía Infantil, Neumonología Infantil; y Traumatología y Ortopedia infantil.

Tras recibir su diploma luego de finalizar la residencia de pediatra, Martina McCallum contó: “Viví una experiencia en estos años desde lo profesional y lo humano. Hemos formado una familia increíble con mis compañeras de trabajo”.

Mientras tanto, en el Centro de Atención Primaria de la Salud “San Isidro Labrador” todo era emoción. Otra camada de unos 45 médicos y médicas del Hospital Central culminaba su capacitación. Y entre ellas la médica, ex judoca y campeona olímpica Paula Pareto, quien terminó la capacitación en Traumatología y Ortopedia.

“Gracias a todos los que en estos cinco años me enseñaron, me acompañaron y me hicieron crecer en esta linda carrera en la que nunca dejamos de aprender. También agradezco a todo el personal del Hospital de San Isidro por hacer que ese lugar, al que no por nada llamamos residencia, sea siempre recordado con una sonrisa. Y a los grandes doctores que tuvimos como maestros y a los excelentes compañeros que me apoyaron siempre”, contó emocionada la deportista, que alcanzó la gloria al conquistar la medalla dorada olímpica en Río de Janeiro, en el año 2016.

Para acceder a una especialidad médica la residencia es una de las formas e implica una gran carga horaria y un trabajo intenso a lo largo de cinco años. El Municipio de San Isidro ofrece capacitaciones de posgrado en el Hospital Central y el Materno Infantil, donde hay residencias de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires con actividad docente de excelencia.

En el Hospital Central de San Isidro hubo egresados en las especialidades de Psiquiatría, Medicina Clínica, Traumatología y Ortopedia, y Cirugía, entre otras.