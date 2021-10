Ghi y Volnovich presentaron la ampliación del plan alimentario a jubilados de Morón

En la misma línea, el alcalde municipal agregó: “Como señalaba la directora, no sólo con los medicamentos gratuitos, sino también a lo largo de toda esta pandemia, PAMI dio respuestas. Medidas que nos permitieron atravesar un momento tan delicado de la mejor manera posible. Afortunadamente, producto del esfuerzo de la comunidad, del sentido solidario que habita en el pueblo y el esfuerzo del Estado, sumado a una campaña de vacunación masiva, voluntaria, altísimamente exitosa, hoy estamos en ciernes de superarla y reconstruir la vida que queremos”.

“Tuvimos la suerte de que Morón sea el escenario de este nuevo anuncio que lleva adelante PAMI, que tiene que ver con esta prestación para todos los mayores de 85 años. La seguridad alimentaria es un derecho fundamental, es un bien social que no puede estar sujeto a ningún tipo de especulación”, sostuvo el intendente Ghi.