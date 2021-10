El Municipio de San Fernando llevó adelante un nuevo operativo de Zoonosis en el Delta

El Municipio de San Fernando continúa realizando operativos integrales para acercar servicios a los vecinos. En esta ocasión, profesionales del área de Zoonosis estuvieron atendiendo en la desembocadura del Río Carabelas y Paraná de las Palmas, cercano al Hospital Municipal Do Porto, en la segunda sección de islas. Allí se castraron 28 animales y se vacunaron 42, entre felinos y caninos.

