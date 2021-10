Llega la novena edición de “Bocas Abiertas”, el festival gastronómico de San Isidro

También “Traé tu tenedor”, para reducir el uso de plástico que se descarta rápidamente. Se incentiva así a que cada uno lleve su propio tenedor. Si no lo lleva, se podrán adquirir tenedores reutilizables en el mercado del festival.

El festival se realizará de 18 a 23, el jueves; de 12 a 23, el viernes; y de 11 a 23, el resto de los días. Ofrecerá más de un centenar de platos para picar con la mano o el tenedor, que no superarán los 500 pesos, y postres a 400 pesos. Tendrá un amplio abanico que refleja la creatividad y el gusto de un barrio en el que la gastronomía es protagonista, que se complementará con 10 puntos de venta en barra de aguas, gaseosas, cervezas hasta vinos, aperitivos, sidra y gin.