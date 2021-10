El presidente presentó un proyecto de ley para consolidar ambientes laborales seguros y saludables

El jefe de Estado destacó la creación de este comité mixto.”No hay que demorar más tiempo en resolver estas cosas que deberían estar resueltas en el siglo XXI”, dijo, y celebró que se haya llegado a este proyecto para enviarlo al Congreso. “Este es el modo de trabajar, no hay otra manera”, concluyó.

This site is protected by wp-copyrightpro.com