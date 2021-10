Nuevos pavimentos habilitados en Villa de Mayo

“Este trabajo lo venimos haciendo todas las localidades de Malvinas Argentinas. Donde no solo se realiza el pavimento, sino también la red de cloacas en la que venimos trabajando, entre otras tantas obras”, finalizó la jefa comunal interina.

Correa expresó: “Soy vecina de Villa de Mayo, y muchos de los vecinos me conocen desde chica, nos conocemos desde hace muchos años”. “Hoy estamos acá, y la verdad que a algunos les costaba un poco creer que íbamos a empezar la obra en su barrio, y ahora ya estamos disfrutando de la inauguración”, dijo la jefa comunal, acompañada de vecinos y vecinas, luego de hacer oficial la inauguración de Guerrero y Pellegrini.