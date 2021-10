El intendente Ariel Sujarchuk recorrió una importante obra de pavimentación en Matheu

El ex campeón mundial de kickboxing.

“Esta obra era muy demandada en cada reunión que tuve con los vecinos y las vecinas de Matheu. La vamos a terminar a mediados de noviembre y como es una arteria de alto tránsito y las condiciones en la que estaba eran pésimas, realizaremos primero el estabilizado del suelo y después colocaremos una carpeta asfáltica reforzada. Al mismo tiempo, ejecutaremos una obra hidráulica para trabajar las pendientes del agua y facilitar el escurrimiento cuando haya grandes tormentas. Cada vez que ejecutamos una obra, la hacemos a conciencia, no solo es cuestión de tirar asfalto sino de hacer todo un trabajo planificado que garantice durabilidad. Matheu es una localidad que quiero y conozco mucho. Y la transformamos en estos últimos años como hicimos con cada rincón del partido de Escobar”, expresó Sujarchuk.