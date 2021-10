Tragedia en Moreno: Colectivero atropelló y mató a una pasajera

Trágica fue la madrugada del lunes en el barrio Bongiovanni. Roxana Masco, de 45 años, corrió para poder abordar la unidad de la línea 501, pero terminó arrollada por el chofer que, según puede verse en las imágenes registradas por cámaras de seguridad, no la vio cruzar.

