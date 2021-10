Jorge Macri respaldó a los candidatos de Juntos de San Fernando y Tigre

El intendente de Vicente López y presidente de Pro en la provincia de Buenos Aires, Jorge Macri, recorrió las localidades de San Fernando y Tigre, donde respaldó a los candidatos de la lista Juntos, Agustina Ciarletta y Segundo Cernadas, respectivamente, y dialogó con vecinos y visitó a emprendedores. Además, en conferencia de prensa, el jefe comunal habló del triunfo del espacio en las primarias, de los cambios de nombres en el gobierno, y sobre la posibilidad que Juntos se haga con la presidencia de la Cámara de Diputados.

“Estamos muy contentos por la posibilidad que nos dio la gente. Ganamos la primera vuelta, pero tenemos un desafío muy grande porque aun no hemos ganado nada”, enfatizó Macri. “Encaramos esta segunda parte de la campaña con mucho cuidado. Hay mucha atención sobre nosotros, no solo por haber ganado en la Provincia sino por haber ganado en todo el país”, remarcó.

También planteó que “el resultado fue un mensaje a quienes gobiernan”. “Si como intendente me pasa que me toca perder una elección intermedia, lo primero que debo hacer es ponerme a pensar que estoy haciendo mal en la gestión. Un resultado como este es un claro mensaje al gobierno, el vecino dijo así como vamos no nos gusta, y nos eligieron a nosotros como vehículo para llevar ese mensaje y como alternativa, como un espacio político que puede gobernar en el 2023”, añadió.

Para el referente del Pro, “el problema del gobierno es la falta de visión respecto de lo que los argentinos quieren”. “Hay que volver a festejar que al privado le vaya bien, y hoy tenemos un gobierno nacional y provincial que cada vez que ve un privado que le va bien lo asfixia con impuestos. Para nosotros no hay Estado viable sin un privado al que le vaya bien”, sentenció.

“Eso no se resuelve con cambios en los gabinetes de Nación o en la Provincia. Es una mirada de un país distinta a la que tenemos nosotros y que tiene la mayoría de los argentinos”, completó.

En cuanto al resultado electoral, el intendente de Vicente López consideró que “no está definido”. “Ahora tenemos que trabajar para que todos los que nos votaron nos vuelvan a votar”, mencionó, y explicó que “hay municipios en los que sacamos 65 por ciento de los votos por la competencia interna, y hay que ver si esa cantidad de vecinos nos vuelven a votar en una única lista”.

“Tenemos que hacer un esfuerzo por la unidad y la diversidad. Nos votaron a todos juntos, votaron un abanico de miradas amplio, y hay que juntar todas esas miradas. Lo único que estábamos discutiendo era el orden de la lista, ahora tenemos que tirar todos para el mismo lado. Tenemos que representar a todos los votantes”, indicó.

Finalmente, ante la consulta sobre la posibilidad que Juntos se haga con la presidencia de la Cámara de Diputados a partir de diciembre, Jorge Macri expuso: “Vamos a tratar de ayudar al gobierno a que gobierne bien, pero tampoco estamos para que nos lleven de las narices”. “Si lo hacemos para darle más transparencia a la Cámara Baja, y para que todas las voces tengan participación, será bienvenido ocupar la presidencia. Si contamos con los votos, es una herramienta de la democracia, pero no va a ser para poner palos en la rueda al gobierno”.

Y respecto de las palabras de Máximo Kirchner, quien afirmó que Juntos hoy no dio quórum en Diputados porque quiso extorsionar al oficialismo, afirmó que “es una locura pensar eso, salvo que para él acordar qué temas se tratan sea una extorsión”. “Es un pensamiento que tal vez tiene alguien que está acostumbrado a plantear que un Congreso es una escribanía donde solamente se hace lo que mamá quiere”, chicaneó.

“Que esté Jorge acá es un apoyo muy grande. Nosotros, cuando visitamos Vicente López, siempre hablamos de todo lo que tiene ese distrito y queremos copiar en Tigre”, declaró Cernadas sobre la visita del mandatario. “No son diferentes los presupuestos. Nosotros podemos tener la salud que tiene San Isidro, las cloacas que tiene Vicente López, y la seguridad que tiene la Ciudad de Buenos Aires. No estamos lejos de eso”, analizó.

“Nuestra pelea es porque creemos que Tigre, con su presupuesto, da para muchísimo más. Podemos estar mejor, y eso se demuestra en una gestión como Vicente López. No se trata de recursos sino de gestión y de equipos”, completó.

Y por su parte, Ciarletta señaló que “los vecinos de San Fernando miran mucho a Vicente López como un modelo de gestión, como un distrito al que se quieren parecer”. “Nuestros vecinos también piden un cambio en valores, en cuestiones como la transparencia en la gestión o la rendición de cuentas. Quieren dar vuelta la hoja, y eso se vio en las elecciones”, prosiguió.

“Solo quedamos a 5 mil votos del oficialismo” comunal, celebró, y entendió que “hicimos una gran elección, potenciada por estar unidos por contar con las miradas de Diego Santilli y Facundo Manes”.