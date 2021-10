Zencich pide explicaciones al Municipio por las Paradas Seguras

“Dicen que instalaron 400 Paradas Seguras y no instalaron ninguna”, denunció el candidato opositor, y concluyó: “Que no te mientan más, este 14 de noviembre hay que decirle basta a Menéndez”.

“Dicen que instalaron 400 Paradas Seguras y no instalaron ninguna”, denunció el candidato a concejal de Juntos en Merlo, David Zencich. Además, pidió un informe en el Concejo Deliberante por el avance de las obras anunciadas en abril por el presidente Alberto Fernández con el intendente Gustavo Menéndez.