Julio y Gisela Zamora presentaron el espacio público número 64 renovado por el Municipio de Tigre

En relación, la vecina Claudia mencionó: “Es un espacio que necesitábamos para traer a los chicos las tardes y noches a jugar. La verdad que estoy muy contenta porque no teníamos un lugar como este, donde podemos tomar mate o simplemente juntarnos a charlar al aire libre”.

“Esta es la plaza número 64 desde que comenzamos el proceso de renovación de espacios públicos, que incluyen juegos nuevos, seguridad, iluminación y parquización. Hay que seguir profundizando en estas políticas para brindar un lugar de encuentro y continuar integrando a toda la comunidad de Tigre. Muchas veces los vecinos no pueden irse de vacaciones, y en ese sentido, estos espacios se transforman en algo muy importantes para la cohesión social”, sostuvo el jefe comunal. Además, dijo: “Tenemos que poner énfasis en el empleo para todos y todas, ayudando a las pymes para que el país comience a transitar por el camino del crecimiento económico. El trabajo genuino y la educación son la gran apuesta para la reconstrucción de la Argentina”.