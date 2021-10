Selci y Perczyk entregaron netbooks de Conectar Igualdad a estudiantes de Hurlingham

Por su parte, Perczyk remarcó: “No hay discusión de que si hubiéramos seguido distribuyendo computadoras en el 2016, 2017, 2018 y 2019, la pandemia nos hubiera agarrado muchísimo mejor preparados, y se tomaron decisiones políticas de no distribuirlas. A partir de hoy, los chicos de primer año van a tener su computadora. Los chicos tienen derecho a tenerla, nadie se las regala, es un derecho que tienen por ir a la escuela argentina”.

