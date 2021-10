El presidente Alberto Fernández llamó a “construir un puente hacia el diálogo y el consenso”

“Tenemos que construir puentes, el primero es el puente hacia el diálogo y el consenso”, expresó esta tarde el presidente Alberto Fernández al exponer en el cierre de la convención anual de la Cámara Argentina de la Construcción, junto al titular de la organización Iván Szczech, en el predio La Rural.

Fernández destacó el trabajo del Consejo Económico y Social, donde se han “logrado avances importantes, porque estamos convencidos de que la Argentina del futuro se construye a través del diálogo”.

“Es tiempo de escucharnos de terminar con los gritos altisonantes y de aprender a escucharnos entre nosotros para saber qué nos pasa, es importante ponerse en los zapatos del otro para saber cómo caminar hacia el futuro”, sostuvo.

“Le digo que sí a escuchar y gobernar, y le digo que no a la idea de encerrarnos, de creer que debemos gobernar sin escuchar al otro”, afirmó el mandatario, e insistió: “Sí al diálogo constructivo, a hermanarnos en la construcción de un país que nos cobije a todos”.

Además, pidió “construir un puente hacia la Argentina productiva y dejar atrás la Argentina de la especulación, que dejó millones de dólares fugados”, y llamó a “construir un tercer puente, el de la justicia social”.

Para lograr esos objetivos consideró que la construcción debe tener un lugar destacado porque “es multiplicadora en materia económica” “Hablamos de gente que produce ladrillos, que produce madera, vidrio, acero, aluminio, es una actividad que hace confluir a tantas otras actividades que debemos valorarla mucho y tiene ese efecto multiplicador del trabajo que admiramos”, indicó el presidente.

En ese sentido, señaló que su gobierno “apuesta a la construcción y este año multiplicamos por dos la inversión en obra pública, y el año que viene volveremos a aumentarla porque seguimos creyendo en la necesidad de la obra pública como creemos en la necesidad de la construcción de viviendas”.

“No nos hace feliz que en la Argentina haya tantos hombres y mujeres que perdieron el trabajo y hoy viven de la asistencia del Estado. Lo que debemos hacer es ver cómo convertimos planes sociales en empleo, devolverle la dignidad que da el trabajo a quien la haya perdido y reconstruir la cultura del trabajo”, remarcó.

Y recordó que el gobierno anunció ayer el programa “A construir”, que implica avanzar en la transformación de planes sociales en trabajo a través de la formación, capacitación profesional e inserción laboral formal en obras públicas nacionales, provinciales y municipales para personas beneficiarias de planes de asistencia social.

Finalmente, convocó a todos a “unir fuerzas y que las fuerzas sean decirle sí al diálogo y no a la obstrucción permanente, que digamos sí al que invierte y digamos no al que especula, que sigamos sí a la Argentina que merecemos y digamos no a la Argentina que tantos dolores nos trajo”.

Szczech, por su parte, destacó que la construcción lleva 12 meses consecutivos en los que crecen sus puestos de trabajo y celebró “la firme decisión de aumentar la inversión pública en épocas tan difíciles como las actuales”, ya que “se traduce en más empleo y desarrollo económico y social para todos los argentinos”.

En cuanto al plan “A construir”, manifestó que desde la Cámara Argentina de la Construcción se encuentran “ansiosos de empezar a transitar este camino en favor de la producción y el trabajo formal que genera oportunidades de crecimiento para los argentinos”.

Además del presidente, durante la convención participaron el jefe de Gabinete, Juan Manzur; los ministros de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi; de Transporte, Alexis Guerrera; de Obras Públicas, Gabriel Katopodis; y de Economía, Martín Guzmán; y el presidente del Consejo Económico y Social, Gustavo Béliz.