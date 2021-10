Premian al museo Quinta Los Ombúes de San Isidro por su valioso archivo histórico

Gracias al dinero obtenido por el premio, el museo pondrá al alcance de una audiencia digital los fondos fotográficos Fernando Alfaro; Nicolás Granada, una colección particular Nicasia Roca de Granada; José Saracco; y Postales de San Isidro.

“Este premio no hace más que consolidar la tarea que realizan los tres museos municipales, su vocación por revisar constantemente sus colecciones, estar en permanente estado de pregunta, y de reformular prácticas y formas de llegar de un mejor modo a sus públicos, tanto locales como globales”, expresó Eleonora Jaureguiberry, subsecretaria general de Cultura de San Isidro.