Alan Avaca relanza su campaña en Vicente López

“Somos un grupo de personas que hemos crecido y nos hemos desarrollado en Vicente López, por ejemplo, Andrea Menéndez, nuestra segunda candidata a concejal, es docente con más de 20 años trabajando en las escuelas públicas del municipio. Hay comerciantes que se han sumado a este proyecto sin venir de la vida política. Hay vecinos comprometidos con la ecología, el medio ambiente y la transparencia, como el ex concejal Carlos Roberto que forma parte de este espacio político y con quien desde hace tiempo estamos trabajando, buscando coincidencias para ponerle freno a la deformación y a la pérdida de identidad de nuestro municipio. Contamos con jóvenes profesionales como Juan Vedani Hunter y con gente como Florencia Zurini y Maxi Tiralongo, que trabajan en los sectores más vulnerables de nuestro municipio con un trabajo social importante. Con Fabián Becerra, nuestro tercer candidato a concejal que se desempeña en el ámbito del deporte y las sociedades de fomento. Entre todos hemos decidido juntarnos para dar batalla en este frente”, expresó el referente del partido Tercera Posicion.

“La política es la herramienta a través de la cual se le puede mejorar la calidad de vida a la gente, en este caso a los vecinos de Vicente López, por eso, desde nuestro lugar, es que estamos acercando la política a la gente, porque no hay otra forma de hacer política si realmente queremos llevar soluciones concretas a la comunidad”, destacó Avaca.