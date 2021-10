Julio y Gisela Zamora acompañaron la celebración del décimo aniversario del Polideportivo El Zorzal

El jefe comunal y la concejala participaron de los festejos en el predio deportivo ubicado en la localidad de General Pacheco, que contó con diversas actividades y muestras coreográficas de zumba, bachata y gimnasia artística. Destacaron el compromiso y la responsabilidad del cuerpo de profesores que trabaja en todos los polideportivos locales.

El Municipio de Tigre celebró el 10 aniversario del Polideportivo El Zorzal de General Pacheco, con actividades recreativas y coreografías realizadas por alumnos y alumnas de todas las edades. El intendente Julio Zamora y la concejala Gisela Zamora acompañaron los festejos, ponderaron el trabajo de las y los profesores y remarcaron la gestión del gobierno local en materia deportiva para el disfrute de la comunidad.

“Es una alegría enorme estar celebrando el décimo aniversario del Polideportivo El Zorzal con este encuentro familiar que reúne a todas las generaciones para disfrutar propuestas coreográficas. Felicito especialmente a todos los profesores y profesoras por la labor que realizan día a día. Seguiremos trabajando para que estos espacios deportivos sigan siendo de cohesión social para los vecinos y que a la vez puedan desarrollar la actividad física que más les guste”, expresó el jefe comunal.

Y concluyó: “Para los que formamos parte de esta gestión municipal es un orgullo ver cómo se fueron construyendo y transformando los 18 polideportivos, con piletas climatizadas, playones de usos múltiples y canchas. Esta es una apuesta muy grande que estamos llevando a cabo y a la cual se sumarán dos microestadios en Don Torcuato y Benavídez; una pista de atletismo en el centro deportivo Sarmiento; y otras obras que haremos gracias al esfuerzo de toda la comunidad de Tigre”.

El evento inició en horas de la tarde con diversos bailes coreográficos de zumba, bachata, merengue y gimnasia artística de parte de niños, niñas, grandes y adultos mayores, en el marco del cierre de una serie de actividades realizadas toda la semana en alusión al nuevo aniversario. Durante el encuentro, además, el intendente Zamora y su equipo de trabajo recorrieron el natatorio climatizado del predio y conversaron con los vecinos.

Al respecto, la concejala Gisela Zamora expresó: “Poder ver a tantos vecinos y vecinas disfrutando de las actividades de los polideportivos es muy gratificante. Se esperó mucho tiempo para vivir este momento y por eso esta celebración por los 10 años tiene un sabor aún más especial. Quiero poner en valor la tarea que realizan los profesores de todos los centros deportivos de Tigre ya que son el alma de estos espacios y quienes a través de su responsabilidad generan confianza en los papás y mamás para dejar lo más preciado que son los hijos e hijas”.

Luego de las presentaciones coreográficas, se dio lugar al ingreso de una torta, acompañada de un canto simbólico de cumpleaños de parte de las autoridades locales y los vecinos para el Polideportivo El Zorzal.

“Es una emoción muy grande haber sido parte de este décimo aniversario. La gente estaba ansiosa y quería una fiesta de estas características y lo pudimos hacer respetando la toma de temperatura y la aplicación de alcohol en gel al ingreso. Con el esfuerzo que llevó adelante el Municipio de Tigre se creó este maravilloso predio con pileta climatizada, el playón, el quincho y actividades que se fueron sumando con mucho compromiso y ganas para llegar a lo que se vio reflejado hoy”, sostuvo Sandra González, directora del Polideportivo El Zorzal.

Karina, vecina que asiste al polideportivo, dijo: “Este lugar me cambió la vida, yo no podía hacer mucha actividad física y la verdad que aquí lo pude lograr. Me encanta venir y disfrutar con mis amigos”. Por su parte, Claudia expresó: “Esta es como mi segunda casa; es sumamente importante para mí. Las y los profesores cumplen una función importantísima porque nos contienen mucho y son muy humanitarios”.

Estuvieron presentes también, el secretario General, de Obras y Servicios Públicos, Pedro Heyde; la secretaria de Desarrollo Social y Políticas de Igualdad, Cecilia Ferreira; la subsecretaria de Deportes, Natalia Gómez; y el director de Programas Deportivos, Julio Nocioni.