Extienden la vacunación libre con segunda dosis a todos los mayores de 30 años y personal de seguridad

Respecto de la situación epidemiológica, el ministro subrayó que “llevamos 19 semanas de descenso continuo de los casos, lo que implica una reducción del 96,2% respecto del pico”. Además, informó que solo el 12,8% de las camas de terapia intensiva son ocupadas por pacientes con coronavirus, en tanto que 255 centros de salud no debieron aplicar cuidados intensivos en los últimos 30 días.

En ese sentido, Kreplak aseguró que “además de a la información publicada por las revistas internacionales respecto de su capacidad para producir anticuerpos y su seguridad, la ANMAT tuvo acceso a sus estudios de Fase 3 y, en base a ello, todo el sistema de salud del país recomienda la vacunación de niños y niñas”. “Es importante para evitar posibles casos graves, pero también para reducir los contagios entre sus familiares y que la sociedad alcance los niveles necesarios para que no aparezcan nuevas mutaciones”, dijo.

“Hoy contamos con más de la mitad de la población total de la Provincia con esquemas completos de vacunación, lo que ha permitido que en 95 de los 135 municipios no haya fallecidos por coronavirus en los últimos 15 días”, afirmó Kicillof, y agregó: “En esta etapa es muy importante que todos y todas puedan aplicarse la segunda dosis, por eso también podrán acceder únicamente presentando su DNI quienes hayan perdido sus turnos”.