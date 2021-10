Leo Nardini y Noe Correa visitaron la obra del Corredor Hooke

Al igual que en una primera etapa, el municipio trabaja en las veredas, iluminación LED, puentes peatonales, accesibilidad y la canalización del arroyo. “Lo estamos trabajando en conjunto con Hidráulica de Nación para que no ocasione inconvenientes cuando llueve mucho, una problemática de años que vamos a poder solucionar”, aseguró Leo Nardini.

“Es algo que teníamos planificado, que se está haciendo realidad y que va a ser bueno para todos los vecinos de este barrio para seguir creciendo. Se continúa con la planificación en la gestión, todo está funcionando de la mejor manera y no dudo de la capacidad, la tenacidad y la convicción que tiene Noe para llevar adelante este esquema de trabajo donde siempre piensa en la gente”, comentó el ministro.