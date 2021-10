Santilli y Petrillo recorrieron el centro de San Martín

“La sociedad dijo dos cosas claras, los votos no son de los dirigentes, son de la gente, y dijo basta al mundo del revés. Hace más de una década que no se genera trabajo en la Argentina por la industria del juicio, cerraron un año las escuelas, debemos volver a los orígenes, cuando la educación era el único mecanismo igualador de la sociedad y bajar los impuestos para ayudar a las pymes y los comercios” dijo el candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires.

Andrés Petrillo, y los candidatos a concejales y consejeros escolares de Juntos San Martín, recibieron ayer a Diego Santilli en la ciudad para recorrer la peatonal Belgrano y charlar con los vecinos en Don Quijote Recepciones. También fue parte de esta visita el ex senador Miguel Ángel Pichetto.