Galmarini y Grindetti habilitaron una nueva red cloacal que beneficiará a más de 10 mil habitantes de Lanús

La presidenta de AySA, Malena Galmarini, y el intendente de Lanús, Néstor Grindetti, habilitaron una nueva red de desagües cloacales en la localidad de Remedios de Escalada, partido de Lanús, que beneficiará a más de 10 mil 500 habitantes, como parte del proyecto de expansión del servicio a los vecinos y vecinas del partido.

La obra habilitada forma parte del barrio Villa General Güemes y del barrio Los Talleres. Este último ya contaba con la obra Red Secundaria Cloacal Cementerio Norte, recientemente finalizada y próxima a habilitarse. Sumado a la finalización de la Red Secundaria Cloacal Güemes, la empresa logra el objetivo de cubrir el cien por ciento de los dos barrios con el servicio de red cloacal.

Al llegar al lugar, los mandatarios dialogaron con las familias beneficiadas de la zona, quienes expresaron un profundo alivio por la llegada del servicio de saneamiento cloacal a sus domicilios. Nancy, vecina del barrio, resaltó el impacto que tendrá esta obra en su economía: “Era un presupuesto pagar el camión, porque además acá las napas están muy altas. Viene el camión un día y al otro día ya tenés todo arriba de vuelta, y más si llueve. Esto es un alivio, lo esperamos hace mucho y ahora se hizo realidad”. Tatiana, por su parte, agregó: “Era un presupuesto más para la casa, para nosotros. Así que ahora espero que estemos mucho mejor, estamos muy contentos”.

Concluido el acto de habilitación, Galmarini expresó: “Esta era una de las obras que hacía ya seis meses que estaba totalmente paralizada, y lo importante es que desde diciembre del 2019 la pudimos recomponer. Hicimos un cambio en la UTE que la llevaba adelante y en menos de un año la terminamos. Es importante también la velocidad con la que se hacen las obras. Hoy ya estamos conectando a 10 mil 500 vecinos y vecinas, son aproximadamente 2700 familias y viviendas que se van a poder conectar a la red para tener una mejor calidad de vida”.

Al respecto, Grindetti declaró: “Siempre que viene Malena es porque inauguramos obras. Conectar esto realmente es una tranquilidad para la salud y un ahorro para el bolsillo, así que estamos muy contentos”. Y al ser consultado sobre el trabajo en conjunto con AySA, el intendente agregó: “Esto es lo que hay que hacer y la política no tiene nada que ver. Hay que hacer las cosas y hay que hacerlas bien. Con Malena pertenecemos a dos espacios políticos distintos pero fíjense ustedes cuántas veces ya vinimos a inaugurar obras juntos. Me parece que hay que seguir así. Estamos para resolverles los problemas a la gente, después discutimos de política”.

“Estas cosas se hacen sin banderías políticas, pero lo cierto es que durante los cuatro años del gobierno anterior esto no sucedió. Municipios como Quilmes o como Lanús tenían muchas obras licitadas, incluso adjudicadas, que después no se hacían. Entonces acá lo importante es trabajar todos juntos, entendiendo que los y las protagonistas son nuestros vecinas y vecinas. Y que no solamente hay que licitar y adjudicar, sino hacer y terminar”, finalizó la presidenta de AySA.

También participaron del encuentro concejales y referentes del Frente de Todos, Nicolás Russo, Mónica Litza, Ayelén Rasqueti y José Luis Pallares.