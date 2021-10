“Con el programa ‘Te sumo’ las pymes que generan empleo joven tendrán alivio fiscal”, dijo Morán

Por último, la diputada massista oriunda de Zárate se refirió a los dichos de María Eugenia Vidal, donde mencionaba las intenciones de Juntos por el Cambio de ir por la presidencia de la Cámara de Diputados. “Me encantaría poder escuchar a la ex gobernadora hablar y explicar propuestas concretas que llevará al Congreso, porque está más ocupada por un cargo como lo es la presidencia de la Cámara de Diputados que en proponer leyes que le cambien la vida a la gente, que espero que sea todo lo contrario a lo que hizo en la provincia de Buenos Aires, realmente su gestión dejó mucho que desear”, finalizó.

“Hay un modelo claro que busca cambiar la matriz productiva, un modelo que salga adelante y que pueda reconstruir todo el tejido social y económico que no solamente estuvo dañado por una pandemia que nos castigó a todos sino también por otra pandemia que fue la de María Eugenia Vidal, que nos ha dejado una provincia de Buenos Aires devastada, por eso es importante a la hora de elegir qué modelo pretendemos de aquí en adelante en una provincia, en un país post pandemia”, sentenció.

“Todas las semanas me reúno con grupos de chicos y chicas de entre 18 a 25 años, la semana pasada lo hice en Zárate, San Pedro, Moreno, San Martín, y esta semana con jóvenes de Quilmes y Ezeiza, para escucharlos y contarles sobre algunos de los programas como ‘Te sumo’, que está en marcha en nuestro país”, explicó Morán en declaraciones a “Poné noticias” por “Radio con vos”.

La candidata a diputada nacional por el Frente de Todos, Micaela Morán, destacó el rol de los jóvenes de 18 a 25 que “representan no solo el futuro sino también el presente y tienen bien en claro lo que pretenden, por eso es importante ampliar los programas de primer empleo y que la mayor cantidad de jóvenes tengan la oportunidad de conseguir su primera experiencia laboral, de capacitarse, formarse, de poder trabajar de lo que estudiaron”.