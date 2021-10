El intendente Gustavo Posse visitó una empresa sustentable en Martínez

Cecilia Peluso, presidenta ejecutiva de Limpiolux, contó: “Somos una empresa familiar con el propósito de transformar a la comunidad a través de nuestra gestión de servicios sustentables. Nuestra planificación estratégica está orientada no solo a lo económico, sino también al impacto social y ambiental”.

